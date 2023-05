8 op de 10 Utrechters wil ‘een straatje erbij’ in hun gemeente om woningnood tegen te gaan

Jonge stellen grijpen steeds vaker mis op Utrechtse woning­markt: ‘Tientallen potentiële kopers in de rij’

Het is weer dringen geblazen op de woningmarkt in Utrecht. Vooral voor jonge stellen is het steeds lastiger om hun droomstek te bemachtigen. Maar de volop bewegende markt biedt ook kansen voor woningzoekenden.