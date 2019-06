84 miljoen euro duurder dan begroot, maar de Uithoflijn gaat 29 juli eindelijk rijden

De datum van de eerste rit wordt vermeld in een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Als de tram gaat rijden, is dat een half jaar eerder dan de huidige planning, maar wel dik een jaar later dan in eerste instantie was voorzien. Ook pakt de aanleg van de tramlijn minimaal 84 miljoen euro duurder uit dan begroot.

Eind februari liet de toenmalige gedeputeerde Dennis Straat al doorschemeren dat de tram niet in december, maar mogelijk na de zomer zou kunnen rijden. Dat wordt nu naar alle waarschijnlijkheid zelfs nog iets eerder.

De komende weken worden nog verdere proeven en tests gehouden. Uiteindelijk moet de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) nog de benodigde indienststellingvergunning afgeven. Er zijn volgens het gemeentebestuur nog steeds risico’s die roet in het eten kunnen gooien. De afgelopen maanden is echter geen verdere vertraging opgetreden. Dat was eerder juist wel het geval, wat er toe leidde dat de oplevering ruim een jaar vertraging opliep. De kosten liepen daardoor op: ze zijn zo’n 84 miljoen meer dan begroot. Oorspronkelijk stond het project voor 323,5 miljoen in de boeken..

De Uithoflijn meet acht kilometer van het Centraal Station naar de P&R garage op Science Park De Uithof en doet daarbij negen haltes aan. De tram rijdt in zeventien minuten van begin- tot eindpunt. In de spits rijden er zestien trams per uur, daarbuiten op werkdagen en in de avonduren rijden vier. In de weekeinden rijdt De Uithoflijn niet.

Bus 12

De Uithoflijn, die gaat rijden onder lijnnummer 22, komt in de plaats van buslijn 12. Die was al jaren overvol met dagelijks 25.000 studenten, medewerkers van instellingen en bedrijven en bezoekers van het Sciencepark. De tram vervoert volgend jaar naar verwachting 34.000 mensen per dag.

Volgend jaar krijgt de sneltramlijn naar Nieuwegein en IJsselstein een opknapbeurt en wordt hij geschikt gemaakt voor de tramstellen van de Uithoflijn, die een lage instap hebben. Dan worden nog extra tramstellen ingezet, waarna de trams uiteindelijk door kunnen rijden vanuit IJsselstein en Nieuwegein Zuid tot aan De Uithof.