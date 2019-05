850 lange mensen verzamelen zich in Utrecht: eindelijk een gesprek op niveau

Over de uitkomst kunnen we kort zijn: een groep van 850 lange mensen zat vanmiddag bij elkaar op de tribune van stadion Galgenwaard in Utrecht. Dat waren er genoeg voor een nieuw record in het Guinness Book of Records.

Het kon natuurlijk ook niet misgaan. Nederlanders vormen het gemiddeld langste volk op aarde. Op voorhand moest het een eitje zijn er meer dan 136 bij elkaar te brengen. Zo groot was het vorige record ‘lange mensen in één groep’, in 2009 gevestigd in Australië.

De Klub van Lange Mensen (KLM) organiseerde de recordpoging als onderdeel van het jaarlijkse Europese treffen van lange mensen, dit keer in Utrecht. Onder lang moeten we verstaan: minimaal 1.80 meter voor vrouwen en 1.90 meter voor mannen.

Dan heb je nog de uitschieters. Zoals Olivier Richters uit Hilversum: 2.18 meter lang, en nauwelijks minder breed. „Ik ben de grootste bodybuilder ter wereld”, zo stelt hij zich vanuit de hoogte voor. Hij laat ook gelijk maar even zijn spierballen rollen. Zeven keer per dag moet hij eten, en dan gaan er standaard 15 eieren en een kilo vlees naar binnen. Nu al vliegt hij in veel te krappe stoeltjes over de aardbol om zijn imposante lijf te showen. Straks hoopt hij bovendien een doorbraak op het witte doek te gaan beleven: in de derde Kingsman-film, die volgend jaar in de bioscopen draait, speelt hij een rolletje. „Ik wil zowel in lengte als in breedte dit lijf over de hele wereld brengen”, zegt hij.

Een andere opvallende gast is David Rasmussen. De Amerikaan is professioneel violist. In zijn geweldige armen moet zijn instrument haast wel kinderlijk klein ogen: met 2.22 meter is hij vandaag zo’n beetje de langste gast van de Klub van Lange Mensen. „Maar er schijnt hier ergens een Duitser rond te lopen die nog een centimeter groter is.”

Eén voor één worden de lange mensen opgemeten, voordat ze het stadion binnen mogen. Allemaal hebben ze ongeveer hetzelfde verhaal waarom ze hier zijn: gewoon leuk, heerlijk om eens níet op straat nagestaard te worden, en fijn ook om eindelijk eens een gesprek te kunnen voeren met iemand op gelijk niveau.

Vorig jaar bestond de Klub van Lange Mensen zestig jaar. Dat werd ook in Utrecht gevierd, met een borrel en een puzzeltocht. „We zijn een gezelligheidsvereniging, maar we behartigen wel degelijk ook de belangen van lange mensen”, zegt René Lochtmans (2.08 meter). ,,Als je een huis moet kopen of een auto, of passende kleding, dan is een goed advies zeer welkom.” Geloof het of niet, maar de KLM beveelt als auto een Mini aan: „Daarin heb je nog de meeste beenruimte.”