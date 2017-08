99 nieuwe sociale huurappartementen in Bilthoven

Er komen 99 nieuwe sociale huurappartementen in De Leijen Zuid in Bilthoven. Vandaag is het nieuwbouwproject officieel gestart.

De woningen, die gebouwd worden door De Vries en Verburg Bouw B.V. in opdracht van Woonstichting SSW, komen aan het eind van de Van Heukelomlaan. GBS Architecten B.V. heeft de woningen ontworpen. De twee-, drie- en vierkamerwoningen zijn geschikt voor zorg, nu of later. In het najaar van 2018 krijgen de eerste huurders de sleutel van hun nieuwe woning.

Duurzaam

Het woongebouw wordt duurzaam. Zonder gas, want de woningen worden verwarmd via een individuele warmtepomp, bewoners gaan elektrisch koken en op het dak komen zonnepanelen. In de groene binnentuinen kunnen de bewoners elkaar ontmoeten. De woningen beschikken over brede deuren, lage dorpels, beugels in de doucheruimte en in het gebouw is een stalling voor scootmobiels.

Urgentie

Begin volgend jaar worden de sociale huurwoningen aangeboden via WoningNet. Woningzoekenden met een medische urgentie en oudere huurders die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang bij de toewijzing.