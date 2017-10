A12 bij Driebergen weer vrijgegeven na ongeluk en afsluiting

Politie Houten waarschuwt 'stoere tieners' niet op spoorbrug te lopen

9:58 Treinverkeer tussen Houten en Culemborg heeft de afgelopen twee weken twee uur stapvoets moeten rijden over de spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, omdat hier jeugdigen op het spoor waren gezien die vanaf de brug steentjes in het kanaal, op de rails en op de rijweg aan het gooien waren.