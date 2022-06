A2 tussen Everdingen en Vianen kort dicht vanwege ongeluk met vrachtwagen: inmiddels weer open

Spannende dag voor Utrechtse boeren: levert hun ‘schone’ stal voldoende milieu­winst op?

Acht melkveehouders in de provincie Utrecht wacht dinsdag een spannende dag met mogelijk grote gevolgen voor de toekomst van hun bedrijfsvoering. De Raad van State in Den Haag buigt zich dan over de vraag of zij meer koeien mogen houden in hun emissiearme, ‘schone’ stallen.

14 juni