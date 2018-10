A2 vanaf Nieuwegein weer open na groot ongeval

Eindelijk een vaste kamer: Italiaanse Alberto (20) neemt afscheid van Dolders gezin

31 oktober Hij woonde even in een bungalowpark in Doorn en kwam daarna via een artikel in het AD terecht op de zolder van een echtpaar in Den Dolder. Maar de kamerzoektocht is voorbij: De Italiaanse internationale student Alberto heeft een vaste kamer. Het echtpaar helpt hem verhuizen: „Ik ga ze echt missen!”