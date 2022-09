A28 dicht door ongeluk bij Nijkerk, wachtende mensen voetballen op snelweg

Boswachter Joris geeft de 21 oudste wezens van Nederland éindelijk de aandacht die ze verdienen

De oudste inwoners van Nederland, dat zijn het volgens de Utrechtse boswachter Joris Hellevoort. En allemaal hebben de ze een bijzonder verhaal. Reden om 21 beroemde bomen in een boek te vatten, met foto's en verhalen. ,,Het is net als bij mensen: soms ontdek je pas later pas later hoeveel erachter steekt.”

12:00