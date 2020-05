Aan de kust gaat het vaker regenen, in het binnenland wordt het in de toekomst juist droger

Vergelijkbaar met 2018

De droogte is momenteel vergelijkbaar met die in 2018. Een dergelijke droge zomer komt nu vaker voor dan rond 1950. De kans op droogte in het binnenland is groter dan aan de kust, zo blijkt uit onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht. Dieper landinwaarts zal het in de toekomst nauwelijks vaker gaan regenen, terwijl de temperatuur en aantal zonuren zal toenemen. Daardoor neemt ook de verdamping toe. Er is daardoor minder water beschikbaar voor planten.