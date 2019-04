Voorzitter Gjalt Jellesma van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) wijst erop dat de vaccinatiegraad voor mazelen in het centrum van Utrecht onder de 90 procent is gezakt. Moeten ouders zich zorgen maken?

Uit cijfers van de GGD Utrecht blijkt dat de vaccinatiegraad in het centrum van de stad van 97,7 procent in 2013 via 95,1 in 2015 in 2017 op 90,0 procent uitkwam.

Hoe komt het?

,,Er zitten twee antroposofische scholen en een heleboel hoogopgeleide ouders. Dat zijn indicatoren voor een lager percentage. ‘Hoog opgeleid’ en ‘niet vaccineren’ is voor mij een tegenstelling, maar blijkbaar nemen sommige mensen ook non-informatie tot zich. En het helpt niet meer als een autoriteit zoals de minister zegt dat het beter is om het wel te doen. Mensen nemen dat niet zonder meer aan dat dit juist is. Er is daarom een andere houding van de overheid nodig om de grote groep twijfelaars te overtuigen. Dat gaat niet vanzelf.’’

Moeten ouders die hun kinderen naar de opvang in het centrum brengen zich zorgen maken?

,,Dat zou sowieso niet nodig moeten zijn. Iedereen moet de kinderen zonder twijfels over hun gezondheid ergens achter kunnen laten. De vaccinatiegraad moet daarom weer naar boven de 95 procent, waardoor groepsbescherming goed werkt. Kan namelijk dat iemand uit Kesteren of Barneveld in het centrum van Utrecht werkt, gemeenten met een nog veel lagere vaccinatiegraad. Zo makkelijk kan het mis gaan. En als er onverhoopt een slachtoffer valt bij een uitbraak is van mazelen, dan is de geest uit de fles en ben je te laat. Dan volgen er heftige reacties en roepen ouders dat het niet nodig was geweest.’’

Jellesma (61), woonachtig in Loenen, werkt al zo’n 20 jaar voor de BOinK. Maar de laatste tien jaar zijn niet te vergelijken met de eerste, zegt hij. Het begon namelijk heel klein met een aantal ouders die een vereniging hadden opgericht. Ze zochten een nieuwe voorzitter en hij werd gevraagd. Inmiddels vertegenwoordigt BOinK meer dan 5000 oudercommissies, zegt Jellesma, naast voorzitter ook woordvoerder, niet zonder trots: ,,We zijn daarmee de grootste oudervereniging van Nederland.’’

Hij is met regelmaat in de media te zien en/of te horen. Bijvoorbeeld jaren geleden na het misbruik bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam of recent toen het over de veiligheid van de Stint ging. En nu gaat het al wekenlang zo goed als dagelijks over de besmettelijke ziekte de mazelen. ,,BOinK is een kleine organisatie met een grote achterban. Daarom hebben we een belangrijke stem in de discussie. Daarvoor zijn we ook opgericht. We willen dat ouders invloed hebben en het verschil maken.’’

Maakt uw achterban zich zorgen over de mazelen?

,,Dat is heel verschillend, maar de bezorgdheid neemt in z’n algemeenheid wel toe. We houden als BOinK goed bij welke vragen we krijgen tijdens het spreekuur. Eerst kregen de vragen over vaccinaties uit Barneveld of Staphorst, maar na 2014 kwamen ze onverwachts uit steden als Amsterdam en Utrecht. Het eerste teken dat de mensen tegen vaccineren, de anti-prikkers, hun opwachting gingen gingen maken.’’

Deels gebeurde dat door de discussie online.

,,De kracht daarvan hebben we niet onderschat, maar de overheid is erg laat in beweging gekomen. Veiligheid van de kinderen is een enorm belangrijk thema, zeker voor jonge ouders wier leven net totaal is veranderd. Als ze hun kroost naar het kinderdagverblijf brengen, moet het daar safe zijn, zodat ze rustig aan het werk kunnen.’’

Terwijl het risico betrekkelijk gering is. 18 gevallen van mazelen dit jaar.

,,Zeker. Daarom pleit ik er ook voor om open en duidelijk te zijn over het onderwerp. Laat maar weten hoeveel gevallen van mazelen er zijn en wat de inentingsgraad overal is. Maar vertel er dan ook meteen bij hoeveel kinderen minder zijn gestorven sinds de invoering van het vaccinatieprogramma. Dat zijn er duizenden. Dat de inentingsgraad terugloopt over de hele linie is dramatisch. Alleen al de inenting tegen baarmoederhalskanker kan meer dan honderd onnodige doden per jaar voorkomen.’’

BOinK vertegenwoordigt toch ook de ouders die tegen vaccineren zijn?

,,We zijn er voor iedereen, zeg maar van Forum voor Democratie tot GroenLinks en alles ertussen. Als het over de ziekte de mazelen gaat, is er altijd discussie, met talrijke meningen en veel emotie. Maar wij kijken als BOinK vooral naar wat er wetenschappelijk is aangetoond. Dat is de onderbouwing van ons standpunt: de vaccinatiegraad moet omhoog en de verhalen over bijwerkingen zoals autisme zijn onzin. Kort gezegd: aan een prik gaat niemand dood, aan de mazelen kan dat wel.’’

Welk deel van de ouders onderschrijft dat?

,,De inentingsgraad is in Nederland gemiddeld 92 procent. En in plaatsen zoals Kesteren waar het maar 50 procent is, gaan doorgaans maar weinig kinderen naar de opvang. Het overgrote deel staat dus achter ons standpunt, maar je kunt nooit iedereen tevreden stellen.’’

Wat moet er gebeuren?

,,Dat is aan de politiek. Maar het plan van D66 om de kinderopvang het recht te geven om niet gevaccineerde kinderen te weigeren, is niet meer voldoende. Het zorgt er bovendien voor dat de kinderopvang het slagveld wordt waar deze kwestie wordt uitgevochten.’’

Waarom is dat plan onvoldoende?

,,Omdat je op veel meer plekken met de mazelen besmet kunt worden. Niet alleen in het kinderdagverblijf, maar ook als je in de wachtkamer van het consultatiebureau zit, of in de ballenbak van een groot woonwarenhuis speelt. Sterker nog, als ik voor de deur van BOinK het Lepelenburg oploop, zitten daar ook ouders met spelende kleintjes. Het enige wat helpt is dat er groepsbescherming ontstaat doordat de vaccinatiegraad weer omhoog gaat naar 95 procent. En niet gemiddeld in ons land, maar ook regionaal en in steden en dorpen. Dat is nodig, want het aantal gevallen van mazelen is wereldwijd verviervoudigd. En we reizen wat af tegenwoordig.’’

In delen van New York was na een uitbraak inenten verplicht.

,,En ongevaccineerde kinderen moesten binnenblijven. Dat is een paardenmiddel waar we van weg moeten blijven.’’

Ondertussen zijn er wel al honderd kinderdagverblijven in ons land die niet-ingeënte kinderen weigeren.

,,Dat was een steekproef. We wisten bij BOinK al dat het onder de radar gebeurde, mogelijk bij wel vijfhonderd kinderdagverblijven. Of dat nou wel of niet mag, daarover is het laatste woord nog niet gezegd, maar nogmaals, de kinderopvang moet niet het strijdtoneel worden.’’

Scheelt het dat we de laatste tijd minder horen van de tegenstanders van vaccinatie?