Aangehouden verdachte in ‘Zwarte Piet-schietpartij’ Utrechtse Rietstraat is waarschijnlijk de schutter

VIDEO/UPDATEEen 48-jarige man is aangehouden naar aanleiding van een liquidatiepoging in de Rietstraat in Utrecht. Met deze derde aanhouding zit nu ook de vermoedelijke schutter van de schietpartij vlak bij een basisschool vast.

De verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is vanmorgen door agenten aangehouden. De drie voornaamste verdachten zitten nu in de cel (twee werden al eerder aangehouden), maar een woordvoerder van de politie sluit nog meer aanhoudingen niet uit.

Geschoten

Op maandagmiddag 3 december 2018 reed een zwarte Volkswagen Transporter een man klem op de Rietstraat in de Utrechtse wijk Ondiep. Daarna werd vanuit die bestelbus diverse keren op het slachtoffer geschoten. Hierbij raakte de man aan zijn hand gewond. Volgens omwonenden zou de dader verkleed zijn geweest als Zwarte Piet. Het slachtoffer ontsnapte bij basisschool De Boemerang ternauwernood, door hard achteruit te rijden met zijn auto. In de Schutstraat trof de politie later de Volkswagen aan die gebruikt was bij de schietpartij.

Slachtoffer ‘Miki’ L. (42) uit Utrecht zou een bekende zijn van de politie en zich onder meer bezighouden met handel in cocaïne en wiet. Hij was in april 2018 ook al doelwit van een liquidatiepoging en ontsnapte ook toen, omdat de politie hem had getipt. Miki zelf ontkent ten stelligste dat hij in de drugswereld actief is. Hij woont vlak bij de plek waar de tweede liquidatiepoging plaatsvond.

Rechtszaak

In deze zaak werden in juli al twee mannen aangehouden. Op 6 januari dit jaar ging een tussentijdse rechtszitting rond de al eerder aangehouden vermoedelijke bestuurder (Michael C. uit Den Haag) en een andere betrokkene (een 35-jarige Limburger) niet door vanwege ‘ontwikkelingen in de zaak’. Vandaag werd duidelijk dat de politie de derde, nu aangehouden, verdachte toen al in het vizier had.

Hagenaar Michael C. (46) beriep zich eerder op zijn zwijgrecht. De 35-jarige Limburgse medeverdachte wacht in vrijheid de behandeling van zijn strafzaak af. Michael C. gaat volgens zijn advocaat wel praten als het onderzoek is afgerond. Later dit jaar volgt naar verwachting de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.