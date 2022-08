Aangepast besluit verbreding A27 ‘bizar’ en ‘verspilling belastinggeld’

Oeps! Man boort in gasleiding in poging verstopt riool zelf te verhelpen

Een bewoner van Wijk bij Duurstede boorde maandag rond het middaguur met een grondboor in de voortuin in de gasleiding. Hij was op zoek naar de riolering die verstopt was. Een gaslek was het gevolg. De brandweer adviseerde de buren in het rijtje huizen ramen en deuren dicht te houden en de huizen tijdelijk even te verlaten.

22 augustus