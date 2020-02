Aangifte van gestolen jas nekt dakloze George: ‘zeer grote kans dat hij terug moet naar Suriname’

De vraag blijft: waarom moet Ost, die al 22 jaar in Nederland woont, Nederland ‘nu pas’ verlaten? Volgens Ost zelf verscheen hij pas bij de Vreemdelingenpolitie op de radar nadat hij aangifte deed van een gestolen jas. Annelien Berends, de voormalig advocaat van Ost, erkent dat dit soort situaties er vaak voor zorgt dat mensen als George ‘op de radar’ verschijnen. ,,Het kan best zo zijn dat iemand als George pas na járen in beeld komt bij een instantie als de Vreemdelingenpolitie.’’



,,Toen hij werd opgemerkt kreeg hij een meldplicht en is de Vreemdelingenpolitie met hem in gesprek gegaan’’, weet Berends, die zich in de afgelopen jaren hard maakte voor zijn asielaanvraag. ,,De aanvragen die we voor George deden werden afgewezen – we zijn tot en met de Raad van State aan toe in bezwaar gegaan. Maar momenteel is hij helemaal uitgeprocedeerd.’’