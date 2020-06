Aangrijpend afscheid van ‘Maupie’ uit Den Dolder die voor altijd 18 blijft

Dertig besmettin­gen met coronavi­rus bij slachterij Westfort in IJssel­stein

20:07 Dertig medewerkers van slachterij en vleesverwerker Westfort in IJsselstein zijn de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Dat zegt de GGD regio Utrecht. Drie vertoonden ziekteverschijnselen, maar alle dertig zijn in quarantaine of thuisisolatie geplaatst en onderwerp van bron- en contactonderzoek.