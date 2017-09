Aanhanger van vrachtwagen kantelt onderaan A27 Houten

Streekomroep RTV9 gooit de handdoek in de ring

16:59 Streekomroep RTV9, met een verspreidingsgebied in IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, stopt ermee. Het geld is bijna op, er zijn nauwelijks vrijwilligers en het is maar de vraag of er genoeg kijkers en luisteraars waren.