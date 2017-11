Aanhouding na geweld in Lopik, omwonenden zijn overlast beu

Volgens aanwonenden van het Binnenhof gaat het om Polen, die enkele appartementen huren aan het Binnenhof en geregeld voor overlast zorgen. Daarbij is volgens hen meestal alcohol in het spel. Voorbijgangers op straat in het centrum van Lopik-Dorp zien tegen half acht vijf politiewagens en zo'n tien agenten bij het Koning Willem-Alexanderplein. ,,Ze kwamen aan met zwaailicht en sirene'', vertelt een passant. Snel verzamelen zich meer toeschouwers. De Plusmarkt is nog open, evenals de pizzeria, het cafetaria en café Bonje aan de Anna van Burenstraat.

Een jongeman met een opgezwollen, bebloed linkeroog staat bij een agent. ,,Come with me'', wenkt de agent hem, als een ambulance komt aangereden. Omstanders zien een groep agenten, van wie één met een politiehond, binnengaan bij de woning Binnenhof 11 op de eerste verdieping. Een agent loopt voorbij met een ME-schild. Even later wordt een jongeman in trainingspak geboeid naar buiten gebracht met de armen op de rug. ,,Where is your passport?'' vraagt de agent die hem begeleidt. De arrestant wordt meegenomen in één van de politiewagens.