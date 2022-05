Aanhouding na vondst van wapen

Column Ridder Kees hoort zijn hit van toen in een snoeiharde versie: ‘Im Dunkeln (sieht mann dich nicht)’

Het is voortaan ‘ridder Kees’. Tot zijn grote verrassing werd Utrechter Kees van den Berg deze week tot ridder geslagen in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Dijksma somde het hele rijtje verdiensten op die Kees deze eer hebben verschaft, bijvoorbeeld dat hij als mr. Senior Pride de roze loper uitrolde voor de ouder wordende homoseksueel. Ze vergat echter één ding: Kees kennen we ook uit de hitparade.

30 april