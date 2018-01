Aanhoudingen en wapens in beslag genomen in groot onderzoek naar Utrechtse liquidaties

UpdateDe politie heeft in het kader van een groot onderzoek naar een aantal liquidaties en liquidatiepogingen in de regio afgelopen dinsdag huiszoekingen gedaan in een vijftal woningen in Utrecht, Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort. Daarbij heeft de politie vier vuurwapens en andere spullen in beslag genomen. Twee personen uit Bunschoten-Spakenburg van 33 en 24 jaar zijn aangehouden.

Volgens politiewoordvoerder Leonie Bosselaar gaat het om een groot onderzoek van de politie naar de schietincidenten in 2017 en wil de politie hiermee een 'signaal' afgeven. „De politie zit er bovenop en we pakken ook door. We onderzoeken of er verbanden zijn tussen deze schietpartijen.” Over welke incidenten het dan precies gaat, kan Bosselaar niet zeggen. Of de politie op korte termijn nog meer verdachten zal aanhouden, evenmin. „Het onderzoek gaat natuurlijk onverminderd door.”

Het afgelopen jaar vond in de regio Utrecht een groot aantal liquidaties of liquidatiepogingen plaats. Zo werd op 12 januari 2017 in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht de 31-jarige Hakim Chengachi doodgeschoten. Dat bleek echter te gaan om een 'vergismoord'. Twee dagen later probeerde een moordcommando het daadwerkelijke doelwit Khalid H. (die in dezelfde flat woont) alsnog te doden, maar dat mislukte. De verdachten werden opgepakt.

In mei werd in de Utrechtse wijk Zuilen ook een liquidatiepoging ondernomen en ook hier bleken de schutters het verkeerde doelwit onder vuur te nemen. De schutters hadden een volgsysteem onder de verkeerde auto geplakt. De beschoten man rende voor zijn leven en wist maar net te ontkomen aan de kogelregen. De politie verrichtte ook hier twee aanhoudingen.

81-jarige vrouw geraakt

Een liquidatiepoging eind december 2017 zorgde ook voor veel ophef. Een 81-jarige vrouw die in haar bed lag te slapen werd in haar been geraakt door een rondvliegende kogel. De kogel was een van de ruim twintig kogels die iets voor 00.30 uur, op de Japuradreef en Costaricadreef werden afgevuurd door twee mannen in een auto. Het duo probeerde twee mannen in een andere auto te liquideren. Terwijl de vluchtende mannen de hoek omgingen, werden ze onder vuur genomen door de achtervolgers. De twee beschoten mannen raakten gewond, maar bleven in leven.

Na deze doldwaze schietpartij reageerde de politie door in vijf woningen huiszoekingen te verrichten, onder meer bij de slachtoffers. De politie trof tack & trace-systemen, observatiemiddelen en (hard)drugs aan. Deze werden in beslag genomen.

Breukelen en Nieuwegein

Ook buiten de stad Utrecht vonden liquidaties plaats. Op 7 juli werd de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels doodgeschoten in zijn auto. Hij had een afspraak met iemand op het P&R-terrein bij station Breukelen. Wessels werd van dichtbij met een automatisch vuurwapen doodgeschoten. Onlangs werden drie mannen opgepakt in verband met de moord.