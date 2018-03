Twee aanhoudingen na mogelijke explosieven bij politiebureau Kanaleneiland en in Hoograven

Raad van State: gemeente Utrecht sloot terecht kiosk vanwege illegaal gokken

13:37 De gemeente Utrecht had gelijk toen ze Brio Kiosk aan de Tiberdreef in Overvecht in 2016 voor een jaar sloot. Dat bepaalde de Raad van State vandaag, nadat de eigenaar van de kiosk eerder in hoger beroep ging.