Aankomst Gouden Kalf is teken voor start Nederlands Film Festival

VideoHet Gouden Kalf schittert weer op de Neude. Vanmiddag maakte hij de rit van de Douwe Egbertsfabriek naar het horecaplein in Utrecht, waar hij een plek in een fontein pontificaal voor het nieuwe Festivalpaviljoen gekregen heeft.

Het is hét teken dat het Nederlands Film Festival weer voor de deur staat. Ruim een week lang kan de filmliefhebber zich vanaf woensdag in de Utrechtse bioscopen weer onderdompelen in nieuwe films, korte films, animatiefilms of interactieve films. Gevestigde namen, rijzende sterren en debutanten laten zien wat ze kunnen.

Talkshow

Op de Neude wordt daarom een festivalpaviljoen uit de grond gestampt dat het middelpunt wordt van het NFF. Daar zitten vanaf donderdag elke dag afwisselend de presentatoren Art Rooijakkers en Nadia Moussaid voor de NFF Talkshow, die vorig jaar nog in het oude postkantoor werd gehouden. Pal voor het paviljoen staat nu dus het Gouden Kalf, dat recentelijk is gekocht door het NFF.

Nieuw dit jaar zijn de negen gastprogrammeurs die ieder voor één dag de dienst uitmaken. Schrijver Arnon Grunberg, mixed martial artist/kickbokser Germaine de Randamie, filmmakers Madja Amin, Steffen Haars en Flip van der Kuil, televisie- en filmmaker Will Koopman, theatermaker Saman Amini, model Valentijn de Hingh en Hermen Hulst van Guerrilla Games geven tijdens het programma ‘Blikverruimers’ een speciale presentatie met fragmenten van films, televisieprogramma’s en andere producties die hen verbaasd, geïnspireerd of veranderd hebben.

Niet voor niets staat daarom ook New Kids Turbo op het programma. Niemand minder dan regisseurs Steffen Haars en Flip van der Kuil zelf zijn erbij als snackbar ’t Hoekje aan de Voorstraat donderdag 21 september voor de gelegenheid omgebouwd wordt tot bioscoopzaal. Een vette hap is bij de prijs inbegrepen, gefrituurd door Flip.

Publiekspremières

De week wordt woensdag afgetrapt met de publiekspremière van Tulipani, geregisseerd door Mike van Diem. Het is een tragikomedie over een Zeeuwse boer die na de watersnoodramp in 1953 naar Zuid-Italië fietst en daar een tulpenkwekerij begint. Ook een documentaire over profvoetballer Dirk Kuyt gaat op het NFF in première, net als de familiefilm Dikkertje Dap.

Ook op de Neude, in de containers tegenover het Festivalpaviljoen, is de NFF Interactive: Gouden Kalf Expo waar tien projecten gratis te zien, doen, spelen of ervaren. Alle tien maken ze kans op een Gouden Kalf voor Beste Interactive. Zo kan je, dankzij de virtual reality-film Superstar VR van regisseur Steven Wouterlood, twaalf minuten lang een wereldster zijn. Of je beleeft het Playstation 4-universum Horizon Zero Dawn van de Nederlandse gameontwikkelaar Guerrilla Games.

Volledig scherm Het Gouden Kalf krijgt zijn plekje op de Neude. © Angeliek de Jonge

Beste Film

Uiteraard wordt het festival weer spectaculair afgesloten met de uitreiking van de Gouden Kalveren, miniatuurbeestjes van het Kalf dat nu op de Neude staat. Op 29 september verzamelen de filmsterren van Nederland zich bij de Stadsschouwburg om daar te horen of Bram Fischer, Brimstone, Layla M., Quality Time of Tonio dit jaar het beeldje krijgt voor de Beste Film.