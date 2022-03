Aanleg fietsstraat stilgelegd door hoge boomwortels: bewoners blijven achter met puinweg voor de deur

Eind februari is een begin gemaakt om de drukke fietsroute langs de golfclub Amelisweerd richting Bunnik in te richten als fietsstraat. Om de hinder tot een minimum te beperken, wordt het werk in fases uitgevoerd. Het eerste deel dat wordt aangepakt, loopt van het viaduct onder de A12 tot net voorbij het handjevol woningen aan de weg.

Nadat de aannemer anderhalve week geleden de oude asfaltlaag had weggehaald, bleef een puinlaag achter. Voordat hier de eerste van twee nieuwe lagen asfalt op kon worden aangebracht, legde de gemeente het werk stil. De wortels van de beuken langs de Mereveldseweg bleken hoger te liggen dan verwacht. ,,Doorgaan met de werkzaamheden zou de wortels kunnen beschadigen en de bomen in gevaar brengen,’’ legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Geblunderd

Volgens bewoner Gerard van de Vecht heeft een ambtenaar van de gemeente geblunderd. ,,Er is niet goed onderzocht hoe hoog de boomwortels zitten.’’ Van de Vecht en de andere bewoners zit nu al anderhalve week met een puinweg voor de deur waar niets aan wordt gedaan. ,,De aannemer heeft al zijn spullen weggehaald. De krant wordt niet bezorgd en de vuilniswagen rijdt niet meer tot aan de huizen. We moeten onze containers een paar honderd meter verderop zetten.’’

Wanneer het werk wordt hervat is volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet te zeggen. ,,We onderzoeken momenteel hoe we verder kunnen. We verwachten hier deze week een goed beeld van te hebben.’’ Zij sluit niet uit dat de aanleg van de fietsstraat zonder verdere maatregelen kan worden hervat. Bewoner Van de Vecht is er niet gerust op. ,,Wie zegt mij dat dit geen twee maanden gaat duren?’’