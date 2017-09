Aanleg woonwijk Lopik-Oost in beeld

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is in Lopik-Oost ruimte voor 40 woningen, maar dan moet Lopik wel kunnen aantonen dat er behoefte aan deze huizen is. Afhankelijk van de interesse kan het aantal nog worden bijgesteld. ,,We kunnen ook in fasen gaan bouwen’’, zegt woordvoerder Eelco Kouwen van SBB.

Lopik-Oost is de laatste woningbouwlocatie van enige omvang binnen de rode contouren die Lopik nog heeft. Prijsklassen, soorten woningen, wel of geen sociale woningbouw: het ligt volgens bouwer en gemeente allemaal nog open, net als de vraag of er naast koop- ook huurwoningen moeten komen en hoeveel groen in de wijk gewenst is. ,,We willen in gesprek komen met mensen die er willen wonen’’, zegt wethouder Gerrit Spelt. ,,We zullen net als in Benschop-Oost een ateliergroep instellen met toekomstige bewoners en omwonenden.’’ Een stedenbouwkundige presenteert tijdens de informatieavond diverse schetsen. Belangstellenden kunnen vragen stellen en een enquêteformulier invullen.