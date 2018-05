Aanleg 'zonnemat' op provinciale weg Kockengen begonnen

Vandaag is een begin gemaakt met het neerleggen van een ‘mat’ van dertig meter vol zonnepanelen op de provinciale weg N401. Auto’s kunnen daar gewoon overheen rijden. Als de matten er volgende week liggen, gaan bouwbedrijf BAM en de provincie meten wat de panelen opleveren, hoeveel geluid het maakt als auto’s er overheen rijden en of automobilisten en motorrijders zich anders gaan gedragen als ze over de panelen heenrijden.

Als de resultaten daarvan bekend zijn, wordt gekeken of er op nog veel meer plekken zonnepanelen op de weg neergelegd kunnen worden. Het stuk weg bij Kockengen is gekozen voor de proef omdat daar geen mensen wonen die last kunnen hebben van extra geluid. ,,Ik begrijp dat het iets meer geluid maakt dan een gewone asfaltweg, maar minder dan een klinkerweg’’, zegt project Ad van ’t Zelfde van BAM Infra.

Geluidsoverlast

De provincie Utrecht wil graag aan de proef meewerken. ,,Het past binnen ons duurzame beleid, dus geven we het graag een kans’’, zegt woordvoerder Clara van Foreest. Omdat er geen bomen langs de weg tussen Kockengen en Portengen staan kunnen de panelen de zonnestralen maximaal opslurpen. De weg wordt druk bereden door verkeer dat bij Breukelen de snelweg op wil en is daarom extra geschikt voor de test. Ook BAM Infra is druk met verduurzaming van haar bouwprojecten en vond de zonnepanelenweg een goed alternatief voor daken of weilanden. ,,Energie maken kost ruimte. De wegen liggen er al, dus leek de combinatie ons een goed idee’’, zegt Van ’t Zelfde.