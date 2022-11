Aanmelden voor basisschool ‘met de echo in de hand’ kan niet meer in Utrecht, en dít is het effect

Volle puntzak friet voor 1 euro: Franklin biedt het aan als steun in moeilijke tijd én om MBO’ers te motiveren

Het leven is zoveel duurder geworden dat het geld deze laatste week van de maand bij sommige mensen al op is. De luxe om iets lekkers te kopen is er dan al helemaal niet meer bij. Zeister patatbakker Franklin Knoop wil dat toch mogelijk maken en biedt daarom aanstaande zondag een zak friet aan voor 1 euro. Maar er zit meer achter zijn actie…

22 november