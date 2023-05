Aanpassingen moesten Marnixlaan veiliger maken, maar bezorgdheid is juist groter: ‘Gaan doden vallen’

Sloop stond al vast voor deze huizen, maar nu worden ze mogelijk toch gered: ‘Te mooi om waar te zijn’

Slopen of opknappen? Dat is de vraag voor enkele tientallen huizen in Vreeswijk (Nieuwegein). Er komt een nieuw onderzoek en eind dit jaar moet de toekomst van de woningen duidelijk zijn. Ondertussen is de bewonersvereniging sceptisch: ,,Wij geloven niet in dit verhaal.”