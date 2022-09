Aanrijding tussen militair voertuig en bus van U-OV in Doorn

Aanrijding tussen tram en auto in Utrecht: reizigers moeten rekening houden met vertraging

Op de Vasco da Gamalaan in Utrecht zijn een tram en een auto met elkaar in botsing gekomen. Daardoor reden tram 20 en 21 tussen Utrecht CS en IJsselstein Zuid/Nieuwegein Zuid even niet meer. Inmiddels wordt de dienstregeling weer opgestart.

23 augustus