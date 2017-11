Aantal luisteraars lokale radio FM90 schrikbarend laag

De lokale radio 90FM heeft in de huidige vorm geen bestaansrecht. Dat staat in een luisteronderzoek van Kèk Media. Maar zeven procent van de inwoners in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede luistert weleens naar de lokale omroep.

In het rapport van onderzoeker Jean Kuit uit Leersum worden harde noten gekraakt. In de ogen van Kuit, oud-vrijwilliger bij de lokale radio, is radio FM90 een schip zonder kapitein. Hij doet een aantal aanbevelingen in zijn rapport, maar heeft nog geen reactie van het bestuur gehad. ,,Er zal schoon schip moeten worden gemaakt, want anders is het gebeurd met de lokale omroep’’, stelt hij. ,,Radio 90FM heeft geen binding in de regio en daarmee ook niet met de luisteraars.’’

Kèk Media hield in de zomer een luisteronderzoek voor Radio 90FM. Dat was een opdracht van het gemeentebestuur van de Utrechtse Heuvelrug. Die wil graag weten waar de subsidie van 28.000 euro blijft. Uit een groep van 1.500 mensen interviewde het onderzoeksbureau er 500. De gemeente Wijk bij Duurstede steunt de lokale omroep met 13.000 euro.

De uitkomsten noemt Kuit schrikbarend laag. ,,Als je al 22 jaar bezig bent met lokale radio en dat je maar 7 procent scoort, is dat heel bedroevend laag. Mensen zijn vooral radiootje aan het spelen en hebben een eigen bv'tjes gemaakt. Het merk heeft nul komma nul waarde en dan wil de voorzitter ook nog eens lokale televisie beginnen. Laten ze eerst het huis op orde krijgen voordat ze beginnen met het aanbouwen van een serre.’’

Saaie onderwerpen

In het rapport staan de oorzaken van de lage luistercijfers. Kuit: ,,De luisteraars missen over het algemeen het lokale gevoel. Respondenten geven aan dat er op lokaal niveau weinig aan sport en politiek wordt gedaan, daarnaast zijn de uitzendingen doorgaans gevuld met saaie onderwerpen die weinig aanspreken. Luisteraars willen meer actualiteiten, waarbij ook echt het lokale gevoel wordt neergezet, meer aansprekende muziek. De zender is te volks ingesteld, Nederlandstalig en golden oldies voeren de boventoon.’’

Kèk Media doet ook een aantal aanbevelingen. Volgens het bureau moet de doelgroep verlegd worden naar de 30-plussers, want die voelen zich nu het minst aangesproken. ,,Er ontbreekt een duidelijk goed doordacht format en daarmee herkenbaarheid. Daardoor staat de lokale zender ver af van het potentieel aan luisteraars.’’

Bestaansrecht

,,De muzikale programmering zal drastisch op de schop moeten’’, vervolgt Kèk Media. ,,De programmering zoals die nu wordt aangeboden stoot de luisteraar af. Met de huidige programmering, zowel muzikaal als elk individueel programma, zal de omroep geen aansluiting vinden. Vanuit de omroep zal dan ook eerlijk gekeken moeten worden naar bestaansrecht.’’

Voorzitter Henk de Greef maakt zich voorlopig geen zorgen over de lage luistercijfers. ,,Wat ik veel ernstiger vind is dat bijna niemand radio 90FM kent. En dat terwijl bijna tienjaar lang eens in de drie maanden een krantje van ons in de bus werd gedaan.’’

Om de naamsbekendheid te vergroten wil De Greef een televisiezender en een website aan de radio toevoegen. Volgens de voorzitter heeft de gemeente nog een betalingsachterstand van twee jaar. ,,Over 2016 en 2017 zo’n 56.000 euro. Met de subsidie over 2018 erbij kunnen we gemakkelijk televisie maken. Gelukkig kwam de gemeente Wijk bij Duurstede wel haar verplichtingen na. Anders hadden we nu niet meer bestaan.’’