Aantal vacatures in kinderopvang verdubbeld: ‘Ook van invloed op tekorten in andere sectoren’

Het aantal vacatures voor medewerkers in de kinderopvang is dit jaar in de regio Utrecht gestegen naar 449. Dat is een verdubbeling ten opzichte vorig jaar om deze tijd.

Uitvoeringsinstelling UWV concludeert dat die cijfers in personeelstekorten niet alleen zorgen voor uitvoeringsproblemen, maar dat het tekort in de kinderopvang bovendien de tekorten aan personeel in andere sectoren beïnvloeden. Ouders kunnen soms namelijk (nog) niet werken, of minder uren werken dan ze zouden willen, omdat er niet voldoende kinderopvang beschikbaar is.

Personeel werd hier en daar nog wel gevonden in het afgelopen jaar, blijkt uit uitkeringscijfers. Het aantal WW’ers in de beroepsgroep kinderopvang daalde afgelopen jaar met 23%.

Kandidaten

Probleem in de kinderopvang is volgens het UWV overigens niet alleen het tekort aan kandidaten. Uit eigen landelijk onderzoek blijkt dat ook opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de functie-eisen. Een vijfde van de de werkgevers besluit daarom om eigen werknemers te scholen, om geschikt te maken voor een functie waarvoor een vacature openstaan.

In totaal daalde het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden de afgelopen maand opnieuw. 7.030 mensen hadden eind oktober een WW-uitkering. Dat waren er 192 minder dan een maand geleden, een daling van 2,7%. De afname was zichtbaar in vrijwel alle sectoren en daalde sterker dan in de rest van Nederland.

In vergelijking met vorig jaar lag het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht 2.320 ofwel 24,8% lager: ongeveer zoveel als in heel Nederland.

