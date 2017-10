Aantje is opgelucht: alle 700 sauskommen zijn verkocht

Vorige maand deed Aantje Sleeuwenhoek (68) uit Zijderveld een oproep : ,,850 sauskommen, wie maakt me los?" De reacties stroomden mondjesmaat binnen; zeven sauskommen gingen naar iemand in IJsselstein en twee had ze verkocht via marktplaats. Verder schoot het niet echt op. Maar omdat ze gaat verhuizen moesten ze alle 700 weg. Ineens kwam het bericht binnen waar ze op wachtte. Erik van de Merwe uit Vleuten wilde alle sauskommen van haar overnemen. Want Aantje was niet de enige die landen, steden, markten en kringlopen afging voor haar verzameling. Van de Merwe deed hetzelfde.

Schloss Biendorf

Hij verzamelt antieke stukken, die hij presenteert in zijn eigen museum Schloss Biendorf in Duitsland. ,,Hij vroeg of hij de hele verzameling mocht kopen. In het begin had ik daar niet zo’n goed gevoel bij", vertelt Aantje. ,,Maar toen hij kwam kijken en ik merkte dat hij heel enthousiast was, vond ik het super. Ik heb geen idee van waardes, dus ik heb uiteindelijk op de gok 2400 gevraagd voor de hele verzameling. Dat vond hij prima. Het is zo fijn dat ik ze in één koop kwijt ben. Als ik alle 700 per stuk had moeten verkopen was er geen beginnen aan."