Aardwarmteproject park De Bilt valt niet in goede aarde bij deel wijkbewoners: ‘Te dicht bij woningen’

Vrijwilli­gers Viaanse Paarden­markt in shock: lichtorna­men­ten vernield tijdens zwempartij­tje

Vrijwilligers van de Viaanse Paardenmarkt zijn ontdaan, omdat door baldadigheid van jongeren een aantal lichtornamenten naar de bodem van de gracht is gezonken. ,,In 2 minuten is weg waar wij met zo veel man aan hebben gewerkt. Dat demotiveert enorm’’, legt voorzitter Ben Heinink uit. De schade is ongeveer 500 euro.

2 september