Aaron (10) schreef een boek met zijn vader

Aaron is tien jaar oud en is nu al uitvinder, kunstenaar en schrijver. Met zijn vader schreef hij het afgelopen half jaar een boek: Luuks zomer . ,,Ik zou dit wel vaker willen doen", vertelt Aaron enthousiast.

Op zaterdagochtend wordt er bijna alleen maar geknutseld in huize Bosselaar in Leidsche Rijn. ,,We hebben allebei veel fantasie", vertelt Jochem Bosselaar (52), de vader van Aaron. ,,We bedenken vaak samen verhalen." Eén van die verhalen ging over een tienjarige jongen, Luuk, die door een uitvinding van zijn vader in zijn eigen tekening terechtkomt. Na een half jaar hard werken, is dat verhaal nu opgeschreven in een echt boek.

,,Luuk lijkt wel een beetje op mij. Het is een ander jongetje, maar hij houdt ook van tekenen en uitvinden", legt Aaron uit. Later wil Aaron acteur worden, maar hij wil wel dingen blijven uitvinden. Voor het boek bedacht hij bijvoorbeeld een wasmachine die je meteen helpt met aankleden als je kleren schoon zijn. En een broodrooster dat een broodje meteen in je mond schiet als hij klaar is. ,,Ik vond het heel leuk om dit boek te maken, want ik kon creatief zijn en veel grappige dingen bedenken."

Personages

Het verhaal wordt begeleid door illustraties ook gemaakt door vader en zoon. In de tekeningen zijn foto's verwerkt van de personages in het boek. ,,We hebben mensen uit onze omgeving getypecast", legt Jochem uit. ,,We hebben gekeken: wie zou er een goede burgemeester zijn? Of wie ziet er uit als een boef? We zijn ook langs geweest bij motorclub Harley-Davidson in Weert. Dat waren hele aardige mensen. Nu hebben we allemaal foto's van stoere kerels met baarden en tatoeages."

Volledig scherm Jochem Bosselaar (l) en zoon Aaron schreven en illustreerden het boek Luuks Zomer. Hier met poes Koekiemonster, die ook in het boek voorkomt. © Marnix Schmidt

Vader en zoon hebben de smaak te pakken; ze willen allebei nog meer gaan schrijven. ,,Maar daarvoor moet dit boek eerst een succes worden", legt Jochem uit. Diverse klasgenoten van Aaron zijn in ieder geval al enthousiast. ,,Die komen dan naar mij toe op school en zeggen: 'wat een vet boek!' Dan ben ik best wel trots", vertelt Aaron enthousiast.