Abortuskliniek Houten blijft in bedrijf

Groningen sluit tippelzone wél, met begeleiding van prostituees

21:05 Ook in Groningen woedt een politieke discussie over sluiting van de tippelzone. Hier is een meerderheid van de raad voor sluiting, inclusief D66. Een van de maatregelen die wordt overwogen om het opheffen van de zone aan de Bornholmstraat soepel te laten verlopen, is verstrekking van gratis drugs aan de verslaafde straatprostituees.