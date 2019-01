Acht gewonden door ongeval A9 bij Muiden

Brandweer rukt massaal uit voor rookontwik­ke­ling in portiek aan Marshall­laan Utrecht

0:24 Grote paniek op de Marshalllaan in Utrecht vrijdag even voor middernacht. Er was rookontwikkeling in een van de portieken van de flats in de straat. De brandweer rukte met grot materieel uit en vreesde het ergste. Er werd zelfs opgeschaald naar grip 1, wat inhoudt dat er extra mankracht wordt opgeroepen.