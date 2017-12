Achtste Star Wars in Utrecht in première gegaan

Column Iedereen kan zijn collega's vertellen over de sneeuw, behalve de altijd thuiswerkende Jerry

7:25 'Blijf thuis (als het kan)', aldus het bondige advies in het AD, op voorspraak van Rijkswaterstaat dat allerlei infrastructurele rampspoed voorspelde. Nederland is zo vol dat een bescheiden sneeuwbuitje al ontwrichtende gevolgen kan hebben. Mij lijkt het leuk als Dick Maas eens een Hollandse rampenfilm maakt, waarin het natuurgeweld niet uit een ontploffende vulkaan, meteoriet of metershoge tsunami bestaat, maar uit een laagje poedersneeuw van vijf centimeter. Bij het neerdalen van het eerste vlokje zien we een paniekerige exodus op gang komen van stadsbewoners die aan de Witte Dood willen ontsnappen. Help!