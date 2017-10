Actie tegen gemeentefusie: ‘Vianen hoort gewoon bij Zuid-Holland’

Volgens Lidy den Breejen (75) uit Meerkerk is het nog geen gelopen race dat Zederik en Leerdam na de fusie met Vianen naar de provincie Utrecht gaan. Daarom voert ze actie.

Lidy den Breejen realiseert zich dat het vijf voor twaalf is. Maar ze is strijdlustig en wil politiek Den Haag ervan overtuigen dat Zederik, Leerdam, maar óók Vianen gewoon bij Zuid-Holland horen. ,,Er is onrust, ik krijg veel reacties’’, zegt de vrouw, wier man Teus in 1978 burgemeester werd van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland en van 1986 tot 2004 van Zederik.

Den Breejen heeft posters laten drukken die inwoners voor hun raam kunnen hangen. Ook is ze een handtekeningenactie gestart. Vele tientallen mensen hebben inmiddels hun steun betuigd. ,,Het was zo’n 20 jaar geleden natuurlijk al een historische fout om Vianen bij Utrecht te trekken. Zo’n fout moet niet nóg een keer worden gemaakt. Utrecht voelt niet goed, past niet bij ons. Wij zijn Zuid-Hollanders en hebben die identiteit ook.’’

Want met die Utrechtse identiteit heeft ze niet zoveel. Volgens Den Breejen is er te weinig naar het volk geluisterd en heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) niets gedaan met het tegengeluid, dat volgens haar de afgelopen maanden al wel te horen is geweest. ,,Maar niet duidelijk genoeg. We hebben mogen inspreken, maar dat was alles. Bovendien zijn onze reacties anoniem, verkort en gebundeld in het rapport gekomen.’’