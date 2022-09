Actie: van 19 september tot 2 oktober gratis reizen in alle trams in Utrecht

Diederik Jekel eert de wondere wereld van Chriet Titulaer: ‘Hij liet ons de toekomst zien’

Met zijn olijke ringbaardje, gortdroge humor en onmiskenbaar Limburgse tongval was Chriet Titulaer in de jaren 80 niet weg te slaan van de televisie. In zijn populaire programma ‘Wondere Wereld’ liet hij jong en oud kennis maken met de laatste snufjes en gadgets op het gebied van techniek en wetenschap. Nu, vijf jaar na zijn dood, vindt wetenschapsjournalist Diederik Jekel het tijd voor een eerbetoon: ,,We moeten niet bang zijn voor nieuwe dingen.‘’

10 september