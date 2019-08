Actie van inwoners Bunnik redt leven Iris

De behandeling kostte 35.000 euro. Dat het geld in korte tijd werd ingezameld, was mede te danken aan Bunnikse ondernemers en hun actie ‘Heel Bunnik helpt Iris’. Zij kenden haar niet, maar haar verhaal raakte hen.

In juni 2018 vertrok ze naar de kliniek Infusio in Frankfurt, die een nieuw behandelprogramma tegen de ziekte van Lyme ontwikkelde, en kreeg daar infusen om haar gezondheid te verbeteren. Ze kreeg toen ook de eerste stamcelbehandeling. De tweede stamcelbehandeling volgde in november. In juni van dit jaar kreeg zij opnieuw infusen, dit keer gericht op de verbetering van de leverfunctie.

Moeder Inneke: ,,De eerste behandeling in Infusio is levensreddend geweest. Haar gezondheidstoestand bleef tot dan achteruitgaan, maar was na de eerste behandeling stabiel. Weliswaar is Iris nog steeds bedlegerig en afhankelijk van verzorging, maar ik ben ervan overtuigd dat de stamcellen hun werk nog doen en dat de behandeling een must was om te overleven.’’