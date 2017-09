Actie voor De Schutse in Lopik gaat door tot er een tweede nachtdienst is

Het is vandaag vrij rustig rond de partytent van de vakbond FNV. Dat heeft vooral te maken met de christelijke achtergrond van de meeste van de 65 bewoners van het zorgcentrum in het centrum van Lopik. ,,Zaterdag waren er allemaal acties, ook voor de buurt'', zegt actievoerder Joyce Hoefste. ,,Er was suikerspin, een luchtkussen. We werden al gebeld door de locatiemanager of we er een kermis van hadden gemaakt.''

Het was de enige keer dat de locatiemanager contact had met de actievoerders. Voor haar vertrek op vrijdag had een ze een gesprek met de bewoners. Verder bleef het stil aan de kant van de bestuurders van AxionContinu. Tot grote teleurstelling van de actievoerders.

,,Er is geen enkele respons geweest'', zegt Hoefste. ,,Dat is jammer, maar we gaan niet weg tot een tweede nachtdienst erbij krijgen. Het bedrijf heeft een slaapdienst ingesteld, maar dat werkt maar ten dele. Als ik een acuut probleem heb, moet ik iemand uit zijn bed bellen. Voordat die wakker is en me komt helpen, kan het al te laat zijn. Verder zou de slaapdienst al op 1 september beginnen, later werd dat 1 oktober, maar dat is het al bijna. Dat gaat niet meer lukken.''

Dinsdag is er zorgoverleg, maar de actievoerders verwachten er niet veel van. ,,Het FNV mag er nu wel bij zijn, bij een eerder overleg niet,'' weet kaderlid Marry Langerak. ,,We zijn te kritisch, denk ik. We gaan door. Als we nu genoegen nemen met die slaapdienst, komt er nooit meer een tweede nachtdienst. Gelukkig staan wen niet alleen. In het hele land, zelfs in België, krijgen we steun. Laat het een signaal zijn voor heel Nederland. Daarom zullen we pas stoppen als er een werkbare bezettingsnorm is.''

De actievoerders geven het eerlijk gezegd toe, in de tenten hebben ze niet geslapen, maar wel in twee bouwketen. ,,We hebben het vrijdagavond nog wel even geprobeerd, maar de ondergrond was toch te hard'', meent Hoefste. ,,We zijn later in de keet gaan liggen. Daar was het ook iets warmer.''