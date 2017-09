Actie voor opslagruimte bij ZonnaCare in Den Dolder

VIDEO Oud-schaatser Erben Wennemars laat kinderen Amerongse Wil­hel­mi­na­school lekker gezond rennen

12:55 De Wilhelminaschool in Amerongen is de elfde school in de provincie Utrecht die zich heeft aangesloten bij het project The Daily Mile, een uit Schotland overgewaaid initiatief om basisschoolleerlingen meer te laten bewegen. Vanochtend gaf voormalig topschaatser Erben Wennemars het startsein voor de leerlingen van de school bij Kasteel Amerongen.