Actievoerderders hangen lang lint van spandoeken op tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

Zijn kroeg moest dicht, nu werkt Vincent (45) op de intensive care: ‘Het is zwaar werk’

19 maart Vincent Herfkens, uitbater van café ’t Hoff in Wijk bij Duurstede, werkt tijdelijk op de intensive care in het Sint Antonius ziekenhuis. Hij is blij dat hij nuttig werk in de zorg kan doen nu zijn café door corona op slot zit.