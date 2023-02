Actievoerders zetten kantoor Portaal in de verkoop: ‘Per direct stoppen met uitverkoop sociale huur’

Het kantoor van woningcorporatie Portaal in Utrecht is vandaag ‘te koop gezet’ door demonstranten. Aanleiding is de verkoop van sociale huurwoningen, ondanks het schreeuwende tekort aan dit soort woonruimte.

,,De gentrificatie van Utrecht gaat maar door. De stad is straks alleen nog maar voor de rijken, dat moet stoppen.” Thijs de Bekker is zaterdagmiddag duidelijk, over de aanwezigheid van een slordige tien actievoerders rond het hoofdkantoor van Portaal. ,,Volgend jaar is er een tekort van meer dan 500 woningen alleen al voor kwetsbaren.”

Lees ook PREMIUM Experiment: Utrechtse ouderen krijgen voorrang op woning in eigen buurt

Per direct stoppen

Even daarvoor heeft zijn collega al gezegd dat het protest vandaag eigenlijk maar een doel heeft: ,,Per direct stoppen met de verkoop van sociale huur, de wachtlijst voor woningzoekenden is al meer dan 11 jaar. Ga samenwerken met gemeenten en andere corporaties, los dit op.”

De deelnemers aan het woonprotest willen de druk opvoeren, om iets te bewerkstelligen. Uitverkoopborden gaan de lucht in, rode hesjes met de tekst ‘woonprotest’ gaan aan. Terwijl ondertussen medewerkers van Portaal koffie uitdelen aan alle aanwezigen en de sfeer gemoedelijk is.

Zelfde wens

,,Er is geen sprake van een uitverkoop van sociale huurwoningen”, zegt de toekijkende Reijnder Jan Spits. Hij is manager volkshuisvesting van Portaal. ,,In Utrecht verkopen we dit jaar 30 sociale huurwoningen en komen er 350 bij, op een totaal aanbod van 13.000 woningen. Eigenlijk willen we allebei hetzelfde: meer bouwen.” De sleutel daartoe ligt volgens hem niet bij Portaal maar in Den Haag, bij het Rijk.

Het woonprotest breidt komende tijd verder uit, naar andere woningcorporaties in de stad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.