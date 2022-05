Ad (73) sluit na bijna vijftig jaar Utrechts oudste platenzaak: ‘Zonder Peter was de lol eraf’

Maar de winkel aan de Oudegracht in Utrecht laat dat feestje aan zich voorbij gaan. Ad vindt het mooi geweest. Hij is 73 jaar oud en zijn gezondheid laat te wensen over, vandaar. En nog veel belangrijker: de lol is er sowieso vanaf sinds Peter er niet meer is. Al die tientallen jaren hebben ze samen in hun platenzaak gestaan. Het was een gedeelde liefhebberij, geboren uit pure passie voor 78 toeren-plaatjes en oude grammofoons. Het klikte gelijk tussen die twee.