Ad Müller had niet zoveel met de priegelige oorlogsbrieven van zijn ouders

VideoDat de bundel brieven van zijn vader aan zijn moeder gevonden zijn, vond Ad Müller uit het Limburgse Brunssum wel aardig. Zelf had hij er niet zoveel mee, vertelde hij dinsdag. Ook nog nooit in gekeken. Vergeeld, priegelhandschrift, onduidelijk.

Voor Ad is de periode van de Tweede Wereldoorlog waarin zijn vader in het Duitse leger moest dienen al heel lang afgesloten. Zijn vader overleefde als Wehrmachtsoldaat de oorlog niet, hij stierf ergens aan het Oostfront. Ad Müller werd in 1945 geboren en heeft zijn vader nooit gekend. Zijn moeder hertrouwde na de oorlog. En haar tweede echtgenoot was voor Ad zijn vader.

Volledig scherm Rens en Maartje Zonnenberg met de stapel brieven. © Sandra Peerenboom

Ad Müller wist wel van het bestaan van de brieven, die na het overlijden van zijn moeder waren meegenomen door zijn zus naar Bilthoven. Daar had hij ze afgelopen zondag opgehaald en op station Utrecht laten liggen. Niet om zelf te lezen, maar voor zijn dochter die er met haar oma nog regelmatig over had gesproken en nu de behoefte voelde om ze te lezen. Misschien dat Ad Müller er na alle commotie zelf misschien ook nog wel aan gaat beginnen, zei hij gisteren.