Adam Maher heeft zijn eerste FC Utrecht-treffer binnen: ‘Wachtte er al een tijdje op’

100 jaar KLM: maar waar is toch die koker met luchtvaar­ti­deeën die in de Domtoren werd gemetseld?

6:50 Waarschijnlijk blijft deze zaak voor altijd een ‘cold case’: de verdwenen ‘domkoker’ die in 1959 ingemetseld werd in de Dom, om in 2000 ceremonieel te worden geopend. Tot dat punt kwam het niet, de koker werd uit de dom gestolen en het blijft een raadsel wat er is gebeurd. „Alle mensen die je er iets nuttigs over zouden kunnen vertellen, zijn inmiddels overleden.”