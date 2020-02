Adam Maher over week van de waarheid: ‘Ik denk dat iedereen dat in Utrecht wil meemaken’

Na 26 jaar stoppen Leo en Leon met sigarenma­ga­zijn ‘In 't Vosje’: ‘Als het klaar is, is het klaar’

27 februari ,,Dít is de zaak van papa”, zei Leo de Groot (66) 26 jaar geleden tegen zijn zoon Leon (toen 4) terwijl ze over de Utrechtse Nobelstraat reden. Een paar dagen later kocht Leo Sigarenmagazijn Van Ouds in het Vosje . Nu is het klaar, ze nemen afscheid.