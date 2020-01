ADO-supporters gooien met stenen na wedstrijd in Utrecht, vier agenten gewond

De ongeregeldheden ontstonden na de door ADO met 4-0 verloren wedstrijd. Supporters die stadion Galgenwaard verlieten en op weg waren richting bussen en huis, zochten de confrontatie. Onduidelijk is of hier naast ADO-supporters ook supporters van Utrecht bij betrokken waren.

Charges

Geweld

Op YouTube circuleren filmpjes van de gespannen sfeer na de wedstrijd. Het is zeker niet voor het eerst dat de wedstrijd tussen de twee clubs ontaardt in geweld. Ook in april 2018 ging het mis, in de Utrechtse wijk Ondiep. Dat leverde toen negen aanhoudingen op. Enkele betrokkenen kregen een werkstraf opgelegd. Ook in de jaren daarvoor ging het al meermaals mis tussen aanhangers van beide clubs.