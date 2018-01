Advies psychologen: ontuchtverdachte Bart C. moet tbs met voorwaarden krijgen

Twee psychologen die ontuchtverdachte Bart C. hebben onderzocht, vinden dat de 27-jarige Utrechter een tbs-behandeling moet krijgen. Of daar dan ook nog een gevangenisstraf aan gekoppeld moet worden, bepaalt de rechtbank na een zitting op 17 april.

De zaak tegen C., die wordt verdacht van ontucht met zeven meisjes en schennispleging bij een ander meisje bij buitenschoolse opvang Partou in De Bilt, zou vandaag al inhoudelijk behandeld worden, maar de reclassering moet eerst onderzoeken welke voorwaarden er aan de eventuele tbs gekoppeld moeten worden. Daarom is de zaak uitgesteld tot 22 maart.

Advocaat Chris Hesen vindt de conclusies van de psychologen ‘te kort door de bocht’. Volgens hem blijkt uit hun rapportages niet dat C. een pedofiele stoornis heeft.

Te zwaar aangezet

Wel staat er in de conclusies dat C. een masochistische stoornis heeft, maar volgens Hesen wordt die conclusie niet onderbouwd. Hij wil daarom een nieuw onderzoek (contra-expertise) naar de geestesvermogens van C. ,,Tbs met voorwaarden is nu veel te zwaar aangezet.” Hij realiseert zich dat daarmee de zaak nog verder vertraagd wordt.

De rechtbank achtte een extra onderzoek naar de psyche van C. niet nodig. De rechtbankvoorzitter noemt de rapporten zoals die er nu liggen voldoende duidelijk.

C. werkte als pedagogisch medewerker bij Partou. De zaak kwam in augustus vorig jaar aan het licht toen de ouders van twee jonge meisjes aangifte tegen hem deden. Volgens de officier van justitie liet C. zich door enkele meisjes bevredigen en in zijn geslachtsdeel trappen. Ook liet hij zich op zijn achterwerk slaan, aldus de officier.

Verdachte signalen

Nadat het nieuws naar buiten kwam deden meerdere ouders aangifte, omdat zij verdachte signalen waarnamen bij hun kinderen. Speciale zedenrechercheurs deden uitgebreid onderzoek om feiten en fictie in de verklaringen van de jonge kinderen te scheiden