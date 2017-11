Adviesraad Nieuwegein: Stadspas te ingewikkeld voor statushouders

Volgens de Adviesraad, een groep inwoners die adviseert over zorg- en hulpverlening, is het aanvragen van de Stadspas voor statushouders te ingewikkeld. Die Stadspas verving een jaar geleden de U-pas, waarmee Nieuwegeiners met een krap budget korting kunnen krijgen op sport- en culturele activiteiten.

,,Veel mensen begrijpen het niet en er is al eerder gevraagd of de informatie ook in het Engels en Arabisch kan. Hier is tot op heden geen gehoor aan gegeven", schrijft de Adviesraad in een brief aan het college. ,,Vanwege deze taalproblemen weten de deelnemers niet wat er nu precies vergoed wordt en gaan er verschillende verhalen onderling rond. Hierdoor wordt de animo minder om deel te gaan nemen aan een sport."