Advocaat Mark de J. verwijt OM tunnelvisie in zaak-Everink

Het Openbaar Ministerie lijdt aan tunnelvisie in het onderzoek naar de dood van zakenman Koen Everink. Verdachte Mark de J., tegen wie gisteren achttien jaar cel is geëist voor de moord op Everink, moet daarom worden vrijgesproken. Dat bepleit de advocaat van De J., Bob Kaarls, vanmorgen in de rechtbank in Utrecht.

Zakenman Everink werd begin maart vorig jaar dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gekomen. Volgens Kaarls is het onderzoek naar de gewelddadige dood zeer eenzijdig verlopen en enkel gericht op zijn cliënt. ,,Het OM was selectief blind."

Volledig scherm De rechtbank in de zaak-Everink: rechter Veenstra, voorzitter Den Otter, rechter Nootenboom en griffier Veldhuizen (van links naar rechts). © ANP De advocaat vindt het bewijs ,,flinterdun". Als voorbeeld noemt hij dat De J. geen enkele verwondingen had, terwijl er een flinke worsteling moet hebben plaatsgevonden. Ook zijn er DNA-sporen van onbekenden gevonden, onder meer op het mes, de kleding van Everink en in de auto van De J., waar nauwelijks onderzoek naar is gedaan.

De voormalig tenniscoach van Robin Haase heeft altijd met kracht ontkend zijn vriend en gokmaatje te hebben gedood. Hij was die avond bij Everink thuis. Toen hij was vertrokken, is hij naar eigen zeggen ontvoerd door een groep mannen. Een aantal van hen zou de zakenman vervolgens hebben vermoord.

Volgens De J. was hij de maanden ervoor al meerdere keren lastiggevallen door mannen die naar Everink vroegen en hem zelf en zijn familie bedreigden. De reden dat De J. niet naar de politie is gestapt met deze informatie, is volgens zijn advocaat dat hij bang was voor de mannen.

Huilen

Overigens belde De J. wel de politie toen hij via het nieuws had vernomen dat Everink was overleden, omdat de coach kort daarna naar het buitenland vertrok voor een tennistoernooi. ,,Hij moest heel hard huilen toen hij hoorde dat Koen was overleden", aldus Kaarls.

Het OM gelooft niets van het scenario van De J. De 30-jarige tenniscoach had een flinke gokschuld bij Everink, hij was de laatste die de zakenman heeft gezien en hij heeft meerdere keren gelogen en zijn verklaringen aangepast. Volgens het OM was De J. al maanden bezig met plannen om de zakenman te doden en zou hij daarom met voorbedachten rade hebben gehandeld.