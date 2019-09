Advocaat na tramaanslag gearresteerde broers alsnog in gesprek met OM

Advocaat Anis Boumanjal en het Openbaar Ministerie gaan in gesprek over de onterechte arrestatie van twee broers na de tramaanslag in Utrecht. Uit dit gesprek moet blijken of partijen nader tot elkaar kunnen komen of dat alsnog een stap naar de rechter volgt.

De afspraak om te praten over de gebeurtenissen op 18 maart is vandaag gemaakt. Zo’n onderhoud bleef tot groot ongenoegen van de broers tot dusver al een half jaar lang uit. Het duo zat 36 uur in de cel nadat een speurhond bij hun adres uitkwam, na het oppikken van een spoor dat naar hun adres leidde na de aanslag waarbij vier mensen om het leven kwamen.

Antiterreureenheid

Advocaat Boumanjal liet gisteren weten dat de arrestatie door een antiterreureenheid de broers van 23 en 27 jaar oud zwaar viel. Hij noemde het onbegrijpelijk dat behalve een brief over seponering van de zaak tegen hen omdat ze niet betrokken waren bij de aanslag, verder geen enkel gebaar van justitie volgde in de afgelopen maanden. Het OM bevestigt dat alsnog een afspraak is gemaakt.

In het nu geplande gesprek moet duidelijk worden of een procedure nog af te wenden is, ondanks de grote teleurstelling bij de broers over het zwijgen door justitie. Volgens hun advocaat is het de Utrechters, die inmiddels zijn verhuisd, niet ‘per se’ te doen om geld en staat de deur voor het OM op een kier om er alsnog samen uit te komen.